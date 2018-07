Erst im Februar gaben sich Denise (28) und Pascal Kappès bei einer romantischen Zeremonie das Jawort. Doch nur 13 Wochen später trennten sich die schwangere ehemalige Bachelor-Kandidatin und der Berlin - Tag & Nacht-Star. Ein Zurück gibt es nicht mehr – die Bald-Mama will die Scheidung. Und noch eine Sache ist für Denise anscheinend undenkbar: Sie will Pascal nicht im Kreißsaal haben!

In rund zwölf Wochen ist es so weit: Denise kann ihr erstes Kind endlich im Arm halten. In ihrer Instagram-Story stellte sich die Ex-Kuppelshow-Teilnehmerin jetzt erneut den neugierigen Fragen ihrer Follower – und die beschäftigte besonders die anstehende Entbindung. Ein Fan wollte wissen, ob ihr Noch-Ehemann Pascal bei der Geburt ihres gemeinsamen Sohnes dabei sein werde. Denise hatte darauf eine klare Antwort: "Nein, das möchte ich nicht mehr." Auf seinen Spross muss der Soap-Darsteller aber trotz der Trennung nicht verzichten. "Er wird ihn danach sehen können", stellte die 28-Jährige klar.

Ein Liebescomeback zwischen Pascal und Denise scheint ausgeschlossen. Eine Tatsache, über die die werdende Mutter aber offenbar nicht allzu traurig ist. Die Beauty genießt stattdessen ihre Schwangerschaft und die Vorfreude auf ihr kleines Wunder in vollen Zügen. In einer weiteren Story erklärte sie: "Ich bin glücklich, wirklich glücklich."

Instagram / denise_temlitz_official Denise Kappès, deutsches TV-Sternchen

Evasteinbergerphotography Denise Kappès, Ex-Bachelor-Kandidatin

Instagram / denise_temlitz_official Denise Kappès im sechsten Schwangerschaftsmonat

