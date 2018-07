Wird ihre Beziehung bald zur TV-Seifenoper? Schon seit ein paar Wochen sollen Kendall Jenner (22) und Ben Simmons auf Wolke sieben schweben. Bisher haben zwar weder das Model noch der Basketballer offiziell bestätigt, dass sie zusammen sind, allerdings ist ihr heimliches Glück bereits bis zu Bens Ex Tinashe (25) durchgedrungen. Die Folge: Ein regelrechtes Dreiecks-Drama, bei dem Momager Kris Jenner (62) angeblich die Kasse klingeln hört!

Dass die Geschäftsfrau private Miseren gerne als PR-Möglichkeiten für ihre Realityshow ausschöpft, hat sie schon bei einigen Familiendramen bewiesen. Kendalls jüngste Auseinandersetzung mit der Verflossenen ihres Freundes eigne sich einem Insider zufolge ebenfalls ausgezeichnet als Stoff. "Natürlich will Kris Jenner all das für die bevorstehende Staffel von Keeping up with the Kardashians nutzen", ist sich ein Berichterstatter gegenüber Radar Online sicher.

Obwohl der Clan diese Beziehung für ein wenig zu ernst halte, unterstütze er Kendall voll und ganz. Die 22-Jährige scheint sich ihrer Sache auch wirklich sicher zu sein. "Es ist untypisch für sie, so für einen Typen zu schwärmen, dass sie ihn sogar ihrer Modelkarriere und allem anderen vorzieht", plaudert die Quelle aus.

Valery Hache / AFP / Getty Images Kendall Jenner beim Cannes Film Festival

Instagram / tinashenow Tinashe und Ben Simmons im März 2018

Matt Winkelmeyer/Getty Images for Neiman Marcus Ben Simmons im Februar 2018 in Beverly Hills

