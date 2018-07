Läuten bald die Hochzeitsglocken? Dwayne "The Rock" Johnson (46) und Lauren Hashian (33) müssten sich inzwischen in- und auswendig kennen. Schließlich sind die beiden seit elf Jahren ein Paar und ziehen gemeinsam ihre Töchter Jasmine und Tia auf. Einen Schritt ist das verliebte Pärchen allerdings noch nicht gegangen: Es hat noch nicht geheiratet. Wollen Dwayne und Freundin Lauren dies vielleicht schon bald nachholen?

Es gab schon häufig Gerüchte, Dwayne und seine Lauren könnten bereits verheiratet sein. Der Ursprung dieser Spekulationen ist laut The Rock allerdings vollkommen simpel. "Ich spreche von ihr immer als meiner Frau", verriet der "Jumanji"-Schauspieler gegenüber Entertainment Tonight. Aufgrund dessen werde er häufig gefragt, ob er seine Liebste denn bereits geheiratet habe. "Ich sage dann immer: 'Nein. Ganz ruhig, keine Eile!'", lachte der 46-Jährige.

Bei so viel Familienglück ist eine Trauung wohl einfach zweitrangig für das Paar. Auf ihren Instagram-Accounts posten die beiden schließlich immer wieder süße Liebeserklärungen an den anderen. So widmete Lauren ihrem Dwayne erst kürzlich die Worte: "Ich liebe dich sowieso schon, aber dich als Vater zu sehen bringt mich dazu, mich noch ein Stück mehr in dich zu verlieben."

Instagram / therock Lauren Hashian und ihre Töchter Jasmine und Tiana

Instagram / therock Dwayne Johnson, Lauren Hashian und ihre Tochter Tiana Gia

Instagram / therock Dwayne "The Rock" Johnson mit seiner Tochter Tiana Gia

