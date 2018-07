Am 18. Juli geht das RTL-Kuppelformat Die Bachelorette mit Nadine Klein (32) in eine neue Runde. Ob die Rosenlady in puncto Liebe mehr Glück hat als ihre Vorgängerin Jessica Paszka (28)? Die Essenerin und ihr Auserwählter David Friedrich (28) trennten sich bereits wenige Monate nach dem romantischen Show-Finale. Trotz Liebesflaute steht Jessi zu ihrer Entscheidung – und stellt klar: Die anderen Rosenanwärter haben sie nach deren Ausscheiden kalt gelassen.

Im Rahmen der Berlin Fashion Week traf Promilfash die diesjährige Let's Dance-Kandidatin bei der Hello Body Launch-Party und sprach mit ihr über ihre Bachelorette-Vergangenheit. Obwohl es mit David nicht geklappt hat, haben die anderen 19 Männer um Niklas Schröder (29), Domenico De Cicco (35), Johannes Haller (30) oder Sebastian Fobe (33) für die Gym-Liebhaberin nach ihrem Ausscheiden keine Rolle mehr gespielt: "Ich habe persönlich für mich entschieden, dass ich mich für einen Mann entscheide und da gibt es keinen Plan B, C oder sonst irgendwas."

Die 28-Jährige habe nach ihrer Entscheidung kein Interesse daran gehabt mit den anderen Jungs in Kontakt zu stehen. "Ich habe mich für einen entschieden und ich hätte dann niemals mehr einem anderen geantwortet, egal, wie oft, da was gekommen wäre", erklärte die Ex-Promi Big Brother-Insassin im Interview. Ihr Tipp für Nadine: Einfach ausblenden, was die Boys nach dem Show-Aus treiben oder sagen und sich nur auf den Einen konzentrieren.

