Für Elena Miras (26) läuft der Baby-Countdown. Die Ex-Love Island-Kandidatin und ihr Liebster Mike Heiter werden in wenigen Wochen zum ersten Mal Eltern. Die letzten Tage mit Babybauch machen der gebürtigen Schweizerin aber ganz schön zu schaffen, wie sie jetzt in einer Instagram-Story verriet: Sie hat einfach keine Energie mehr! Mit dem typischen Eisenmangel, an dem Schwangere oft leiden, hätte ihre Schlappheit aber nichts zu tun, wie sie ihren besorgten Fans erklärte: "Die Müdigkeit ist einfach wegen der Anstrengung. Jetzt werde ich mich die nächsten paar Tage nur noch erholen."

