In wen ist Lena Dunham (32) denn nun verliebt? Im Dezember 2017 gab die Ex-Girls-Darstellerin ihre Trennung von ihrem Langzeit-Freund Jack Antonoff (34) bekannt. Kurz danach befeuerten die beiden durch einen Social-Media-Flirt Gerüchte um ein mögliches Beziehungs-Comeback. Nun scheint aber ein anderer Kerl die Hauptrolle im Liebesleben der 32-Jährigen zu spielen: Sie wurde Arm in Arm an der Seite eines anderen Mannes abgelichtet!

Die Serien-Darstellerin feierte laut Daily Mail am Mittwoch im "Violet Grey" ihre neueste Partnerschaft mit "Apple Beats". Die Frage, die sich nach der Sicht der Bilder stellt ist: Wer ist der Mystery-Man, der sie begleitete? Nur ein guter Freund oder hatte die Golden Globes-Gewinnerin ein Date? So oder so steht außer Frage, dass die Chemie zwischen ihr und dem attraktiven Unbekannten stimmte. Die Bob-Trägerin sucht ständig Körperkontakt zu ihrer Begleitung und scheint sich mit ihm köstlich zu amüsieren. Am Ende des Abends verließen die zwei Vielleicht-Turteltauben die Veranstaltung eng umschlungen.

Eine neue Liebe wäre Lena auf jeden Fall zu wünschen. Die Trennung war für die Produzentin und Autorin zunächst schwer zu ertragen. In einem emotionalen Artikel in der Mode-Zeitschrift Vogue hatte sie ihre Gefühle zum Ausdruck gebracht: "Das Ende hätte mich beinahe umgebracht", gab sie offen zu.

Splash News Lena Dunham und ein Unbekannter

Splash News Lena Dunham, Schauspielerin

Splash News Lena Dunham mit einem unbekannten Mann

