Von der Bühne direkt in den Knast? US-Rapper Tekashi69 (22) – auch bekannt als 6ix9ine – ist neben seinem ungewöhnlichen Aussehen auch für den ein oder anderen Skandal bekannt. Seit Januar steht sogar ein Haftbefehl gegen den Musiker aus – bis jetzt. Tekashi wurde nämlich mittlerweile in New York festgenommen – und könnte noch mindestens eine weitere Woche im Gefängnis verbringen!

Wie das Onlineportal TMZ berichtet, soll der 22-Jährige Anfang des Jahres einen 16-jährigen Jungen in Texas gewürgt haben, der den Hip-Hop-Star ohne seine Erlaubnis gefilmt hat. Im Netz kursiert sogar bereits ein Video dieses Vorfalls. Bisher war Tekashi allerdings auf großer Europa-Tour und konnte deshalb nicht verhaftet werden. Bei seiner Rückkehr wartete die Polizei allerdings bereits am Flughafen auf Daniel Hernandez, wie Tekashi mit bürgerlichem Namen heißt, und nahm ihn in Gewahrsam.

Da der Haftbefehl allerdings in Texas ausgestellt, der "Gummo"-Interpret aber in New York festgenommen wurde, wird er wohl voraussichtlich noch bis zum 20. Juli im Gefängnis bleiben. Offenbar können die Behörden ihn erst dann nach Texas überführen, wo er endlich vor Gericht gestellt wird.

Instagram / 6ix9ine_ 6ix9ine, Musiker

