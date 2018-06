Heftiger Streit zwischen 6ix9ine (22) und Fetty Wap (27): Die beiden Rapper standen vor Kurzem noch gemeinsam im Tonstudio. Zusammen mit ihrem Musikerkollegen A Boogie wit da Hoodie veröffentlichten sie gerade erst den Song "KEKE". Für eine Freundschaft reichte diese Zusammenarbeit aber offenbar nicht. Ganz im Gegenteil: Die beiden Hip-Hop-Stars sind jetzt heftig aneinandergeraten – es soll sogar einen Schusswechsel gegeben haben.

Das will das Onlineportal TMZ jetzt aus Polizeiquellen erfahren haben. Demnach ist Daniel Hernandez – wie 6ix9ine mit richtigem Namen heißt – mit einigen Freunden beim Tonstudio des siebenfachen Vaters aufgetaucht. Noch auf der Straße soll es zwischen den beiden Musikern und deren Crews zu einem Mega-Streit gekommen sein. Augenzeugen berichten, dass irgendwann sogar Schüsse gefallen sind. Als die Polizei kurze Zeit später auftauchte, war von den Streitenden allerdings nichts mehr zu sehen. Nur einige Patronenhülsen konnten die Ermittler noch sicherstellen.

Was an diesem Abend genau vorgefallen ist und zu so viel Ärger geführt hat, ist allerdings noch nicht klar. Beide Parteien haben diesen Vorfall nämlich bisher abgestritten. Außerdem scheinen die beiden augenscheinlich verfeindeten Crews weiterhin miteinander abzuhängen. In den sozialen Netzwerken posteten beide Seiten seither Videos, die sie gemeinsam zeigen.

Theo Wargo/Getty Images Fetty Wap, Rapper

Instagram / 6ix9ine_ 6ix9ine, Musiker

Jason Kempin/Getty Images Fetty Wap bei der New York Fashion Week

