Nathalie Volk (21) ist aus heiterem Himmel unter die Blondinen gegangen! Dass die Verlobte des Medienunternehmers Frank Otto (61) optisch extrem wandelbar ist, bewies sie bereits in der Vergangenheit des Häufigeren. Ob mit schwarzem Schneewittchen-Schopf oder als brünette Beauty – die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin weiß ganz genau, wie sie ihre Haarpracht in Szene setzt. Offenbar hatte die Laufstegschönheit Lust auf etwas Neues: Ihre Fans verzückt sie jetzt mit einem blonder Wallemähne.

Kaum wiedererkannt! Auf Instagram postete die 21-Jährige nun ein Pic, auf dem sie ihrer Community ihre neue Frisur präsentiert. Lang, glatt und hell sind die Härchen jetzt, wobei ihr bräunlicher Ansatz passend zum Sommer einen sanften Ombre-Verlauf aufzeigt. Was wohl die Beweggründe des haarigen Wandels waren? Ihrem Schatz dürfte das neue Antlitz jedenfalls gefallen.

Bei ihren Followern löste das Model wahre Begeisterungsströme aus. "Sieht echt richtig gut aus", lautete ein Kommentar einer weiblichen Bewundererin. "Blond? Mega", ein anderer. Was haltet ihr von der Style-Veränderung der Neu-Blondine? Stimmt ab!

Cinamon Red / WENN Nathalie Volk, Model

Cinamon Red/WENN.com Model Nathalie Volk und Unternehmer Frank Otto

Cinamon Red/WENN.com Nathalie Volk beim Deutschen Radiopreis 2017

