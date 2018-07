Sylvie Meis (40) liefert aktuell das TV-Comeback des Jahres hin: 2017 flog die Niederländerin als Moderatorin bei Let’s Dance raus und wird von Victoria Swarovski (24) ersetzt. Nun kehrt die 40-Jährige als Jury-Mitglied zu einer anderen RTL-Sendung zurück: Sie sitzt wieder am Jurypult bei Das Supertalent – sieben Jahre nach ihrem letzten Einsatz an der Seite von Dieter Bohlen (64). Bedeutet diese Umbesetzung, dass der Kölner Sender Sylvies Let's Dance-Rausschmiss inzwischen bereut? Promiflash hakt bei Netz-Star und Sylvie-Fan Riccardo nach – was denkt er? "Ich glaube, dass jemand wie Sylvie einer Sendung sehr viel Gutes tut, weil sie einfach ein richtiger Star ist und gerade, wenn es eine Abendsendung am Wochenende ist, dann schalten die Zuschauer gerne ein, um einen richtigen Star zu sehen", erzählt er im Interview.

