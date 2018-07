Dicke Luft bei den Dreharbeiten zu Moritz Garths (23) "Bumerang"-Musikvideo? Der Sänger und seine Freundin Lisa-Marie Schiffner (17) mussten für den Clip so tun, als ob sie sich heftig in den Haaren liegen – dabei war bei den verliebten Turteltauben natürlich alles nur gespielt. Im Promiflash-Interview verriet das Paar kürzlich, dass die Fake-Zoff-Szenen am schwierigsten für sie waren. "Weil wir nicht wirklich streiten. Also, klar, man zankt sich vielleicht manchmal, aber wir kennen das halt nicht so", stellte die Influencerin dabei fest.

