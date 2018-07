Süße Babynews kurz nach ihrer Hochzeit! Im November 2017 machte Kate Upton (26) ihr Liebesglück perfekt, als das Model nach vier Jahren Beziehung ihren Herzbuben Justin Verlander (35) heiratete. Bei einer ganz privaten Feier in der Toskana schworen sich die beiden ihre ewige Treue. Jetzt hat die Blondine ihrer Community eine freudige Neuigkeit mitgeteilt – Kate und ihr Liebster erwarten ihr erstes gemeinsames Kind!

Ihr kleiner Babybauch kann sich auch wirklich sehen lassen. Auf Instagram postete die 26-Jährige einen Schnappschuss von sich in einem roten Zweiteiler. Ihren aufmerksamen Fans dürfte das heranwachsende Wunder in ihrem Bauch auch nicht entgangen sein. Sie bestätigte ihr Glück mit dem Hashtag #SchwangerInMiami. Das dürfte wohl viele Supporter überrascht haben, denn die Kommentare unter ihrem Beitrag platzten nahezu vor Freude. "Warte, du bist schwanger?" oder "Ich freu mich so für euch, gratuliere", schrieben zwei aufgeregte User.

Seit 2012 kennen sich die werdenden Eltern mittlerweile, doch erst zwei Jahre später hat es so richtig zwischen dem Baseballspieler der Detroit Tigers und der Kurvenschönheit gefunkt. Bei einem Liebes-Wochenende auf den Bahamas wurden die Turteltauben das erste Mal gemeinsam gesichtet. Habt ihr damit gerechnet, dass Kate so schnell nach der Hochzeit ein Baby bekommt? Stimmt ab!

Ezra Shaw/ Getty Images Baseballstar Justin Verlander und Model Kate Upton

Anzeige

Dia Dipasupil/Getty Images Kate Upton bei den Oscars 2018

Anzeige

Dimitrios Kambouris/Getty Images for Breitling Kate Upton und Justin Verlander beim Breitling Legendary Roadshow Event

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de