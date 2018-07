Die heutige Ausgabe von Promi Shopping Queen wartete mit drei besonders toughen Promi-Ladys auf: Löwenmutti und Kinder-Star Anne-Sophie Briest (44), Unternehmerin und Boris Becker-Ex Barbara (51) und Stuntfrau Miriam Höller (31). Mit dem Motto "Ob vorne, hinten oder seitlich – zeige Haut mit einem raffinierten Ausschnitt" stellte Fashion-Profi Guido Maria Kretschmer (53) die Damen vor eine schlüpfrige Aufgabe. Am Ende konnte Barbara Becker am meisten überzeugen.

Barbara angelte sich den Titel – die Modedesignerin ist neue Shopping-Königin unter den Promis! Ihr Look konnte sich tatsächlich sehen lassen. Während Anne-Sophie und Miriam die Challenge meistern sollten, indem sie ihr Dekolleté beziehungsweise ihre Schultern in Szene setzten – sollte die Mama von Noah (24) und Elias (18) mit einem spektakulären Rückenausschnitt überzeugen. Und das gelang ihr! In ihrer roten Abendrobe inklusive Wasserfallausschnitt am Rücken und einem gemusterten Turban versprühte der Yoga-Fan wie immer richtigen Glamour. Für ihren Look bekam Barbara 29 Punkte. Miriam durfte sich über den zweiten Platz freuen.

In der letzten Folge wurde übrigens Fürstin Andrea von Sayn-Wittgenstein zur Königin unter den Fashion-Liebhaberinnen gekrönt. Das Motto "Auf Samtpfoten – kreiere einen stylishen Look rund um Samt" setzte die Adlige mit einem schwarzen Samtkleid und sexy Stiefeln um. Der Rockige Look brachte ihr insgesamt 27 Punkte ein!

Hannes Magerstaedt / Getty Images Barbara Becker bei den Green Tec Awards 2018

WENN.com Miriam Höller in Köln

MG RTL D / sega-foto/ Sebastian Gabsch Fürstin Andrea von Sayn-Wittgenstein bei "Promi Shopping Queen"

