Wie sieht es bei Barbara Meier (31) mit der Familienplanung aus? Im Mai gaben das Model und ihr Schatz Klemens Hallmann ihre Verlobung bekannt. Nach der Heirat möchte die Beauty auch irgendwann Kinder mit ihrem Verlobten bekommen. Ob das klappen wird, ließ sie sich nun von einem Medium vorhersagen: Im Rahmen der Fashion Week traf Barbara auf eine Wahrsagerin, die ihr für die Zukunft Nachwuchs versprach!

Laut dem Magazin Closer konnte die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin beim Thomas Sabo Cocktail-Event nun einen Blick in ihre Zukunft werfen. Die Wahrsagerin soll Barbara aufgrund ihrer Handlinien unter anderem auch Kinder prophezeit haben – und zwar mindestens zwei! Ob die Schönheit an solche Schicksalsdeutungen glaubt, verriet sie nicht. Allerdings finde sie diese Kunst äußerst interessant.

Ihre Fans würden sich sicherlich schon jetzt über Baby-News freuen. Immerhin wird in den Kommentaren unter ihren Beiträgen auf Instagram immer wieder der Wunsch nach ein paar kleinen Barbaras laut. "Du bist so schön, wann gibst du endlich deine Gene weiter?", fragen sich ihre Follower und hoffen dabei anscheinend vor allem auf eines: "Deine Kids müssen einfach deine tollen Haare erben!"

Dimitrios Kambouris/Getty Images for EJAF Klemens Hallmann und Barbara Meier in Hollywood

P.Hoffmann/WENN.com Barbara Meier beim Event Thomas Sabo Cocktail im Rahmen der Berlin Fashion Week

Instagram / barbarameier Model Barbara Meier, Juli 2018

