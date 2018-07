Für Klaudia Giez (21) begann nach ihrer Germany's next Topmodel-Teilnahme der Event-Wahnsinn: Das Nachwuchs-Model hastet von einem roten Teppich zum nächsten und tanzt scheinbar auf mehreren Veranstaltungen gleichzeitig. Dennoch ist sie bei all ihren Auftritten immer topgestylt – kein Wunder: Immerhin hat Klaudia ihren ganz persönlichen Stylisten. Ihr Schatz Felipe Simon steht seiner Liebsten in Fashion-Fragen mit Rat und Tat zur Seite und nimmt ihre Outfits vor den Terminen immer ganz genau unter die Lupe. "Er bedenkt wirklich alles. Er fragt mich: 'Wo ist das? Ist das nicht zu kurz?' Also er ist wirklich immer bei mir", verrät die 21-Jährige im Promiflash-Interview.

Instagram / klaudia.topmodel.2018 Dein Browser scheint schon ein paar Jahre älter zu sein. Du solltest erwägen ihn zu aktuallisieren um alle Features nutzen zu können.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de