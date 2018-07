April Love (23) ist verzaubert von ihrer kleinen Tochter! Gemeinsam mit Sänger Robin Thicke (41) bekam das Model im Februar die kleine Mia. Wie man im Netz sehen kann, ist die Mama superstolz auf ihren Nachwuchs – ihre Social-Media-Accounts sind übersät mit Pics ihres Töchterchens. Und das liebt sie besonders an ihrem Spross: April postete jetzt ein Foto, auf dem Mias putziger Babyspeck zur Geltung kommt!

Auf dem Schnappschuss, den die Mutter am Donnerstag auf ihrem Instagram-Profil veröffentlichte, grinst der Wonneproppen glücklich in die Kamera. Neben dem coolen "ACDC"-Body fällt eines sofort auf: Mias Arme werfen vor lauter Babyspeck süße kleine Röllchen! In der Bildunterschrift verriet Mama April auch, welchen Spitznamen sie ihrem Spross passenderweise gegeben hat: "Mein Michelin-Girl".

Für Papa Robin ist Mia aber nicht das erste Kind: Gemeinsam mit Langzeitpartnerin Paula Patton (42) bekam er seinen Sohn Julian (8). Der große Bruder soll in seiner neuen Rolle richtig aufgehen und total vernarrt sein in sein Schwesterchen.

Instagram / aprillovegeary Mia Love Thick, Tochter von April Love und Robin Thicke

Instagram / aprillovegeary April Love und Robin Thicke mit ihrer Tochter Mia

Instagram / aprillovegeary Julian Thicke und seine Halbschwester Mia

