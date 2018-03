Dieser Papa kann sein Glück offenbar kaum fassen! Ende Februar ließ Robin Thicke (41) seine Fans mit einem zuckersüßen Schmusevideo wissen: Sein erstes gemeinsames Kind mit seiner Liebsten April Love Geary (23) ist endlich auf der Welt. Einen ganzen Monat lang hielten sich die Eltern mit weiteren Neuigkeiten über die kleine Mia zurück. Jetzt ist es endlich so weit: Die mittlerweile vierköpfige Family teilt ihr Babyglück begeistert mit ihren Followern!

Auf seinem Instagram-Account gibt der Musiker das heiß ersehnte Debüt mit seinen zwei Sprösslingen. Das Foto zeigt ihn mit seinem erstgeborenen Sohn Julian (7) an seiner Seite und dem jüngsten Familienmitglied auf seinem Schoß. "Ich bin ein glücklicher Daddy", verkündet der "Blurred Lines"-Sänger in der Bildunterschrift – und das sieht man ihm auch wirklich an – Robin schaut seine Tochter sehr verliebt an. Auch Klein-Julian strahlt beim Anblick seines Schwesterchens über das ganze Gesicht.

Von dieser Geschwisterliebe ist die 23-jährige Neu-Mama hin und weg: "Julian ist so ein Engel zu seiner kleinen Schwester. Er singt für sie, liest ihr Bücher vor und hält sie so lange, bis seine Arme wehtun. Ich liebe meine kleine Familie", platzt das Model unter einem Bro-Sis-Schnappschuss fast vor Stolz.

