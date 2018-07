Lindsay Lohans (32) krempelte ihr Leben kürzlich ordentlich um. Die einstige Skandalnudel verlegte ihren Lebensmittelpunkt nach Dubai. In ihrem Heimatland Amerika fühlte sie sich laut eigener Aussage schon lange nicht mehr sicher. Ihr neues Domizil in den Arabischen Emiraten scheint sie nun zu weiteren Veränderungen zu inspirieren. Die Schauspielerin verkündete jetzt: Sie wird ein Kind adoptieren. Diesen Baby-Plan schmiedete Lindsay allerdings schon im Jahr 2013. Wird sie diesmal tatsächlich Adoptiv-Mama?

"Ich werde mein erstes Kind adoptieren", verkündete der "Girls Club"-Star nun, wie Evening Standard mit Berufung auf The Mail berichtete. Weshalb die US-Beauty jetzt Nägel mit Köpfen machen will? Sie habe Zeit mit den syrischen Flüchtlingen in der Türkei verbracht und dort realisiert, wie sehr sie Kinder liebe. Offenbar haben die geflüchteten Kids große Emotionen in der 31-Jährigen ausgelöst. "Ich will sie einfach schützen. Ich hätte gerne zwei oder vielleicht vier Kinder." Leiblichen Nachwuchs plane sie bisher allerdings noch nicht. Für eine konventionelle Familiengründung fehlt La Lohan momentan aber ohnehin der Partner. Ihre Verlobung zum russischen Millionär Egor Tarabasov löste sie Mitte 2017 auf. Für den Rotschopf kein Weltuntergang. Sie sei aber sowieso am glücklichsten, wenn sie Single ist.

Schon im Jahr 2013 machte Lindsay klar, sie wolle adoptieren, um einem Kind ein besseres Leben zu bieten. "Ich will mein erstes Kind adoptieren, nicht nur weil es im Trend liegt oder so, sondern weil ich einem Kind helfen will", sagte sie damals im Interview mit contactmusic.com.

Instagram / lindsaylohan Lindsay Lohan, US-Schauspielerin

Brett D. Cove / Splash News Geschäftsmann Egor Tarabasov und Sängerin Lindsay Lohan

Instagram / lindsaylohan Lindsay Lohan, Schauspielerin

