Pietro Lombardi (26) ist auch sieben Jahre nach seinem DSDS-Sieg noch erfolgreicher Musiker – und er weiß auch ganz genau, warum! 2011 wurde der gebürtige Karlsruher zum neuen Superstar gewählt und von Poptitan Dieter Bohlen (64) unter dessen Fittiche genommen. Doch die Charterfolgsträhne des Cappy-Fans riss nicht wie bei seinen Vorgängern nach nur einer Platte ab. Pietro landete erst zuletzt mit "Phänomenal" einen Nummer-eins-Hit! Warum er als Sänger auch heute noch so gut funktioniert, verriet Pie im Promiflash-Interview!

Auf dem Milka Oster-Brunch in Hamburg plaudert der Castingshow-Sieger mit Promiflash über seine bisherigen Erfolge. Warum die auch Jahre nach dem "Deutschland sucht den Superstar"-Triumph nicht abreißen, erklärte Pietro so: "Ich glaube, ich habe nie vergessen, ich selber zu bleiben. Viele versuchen, sich zu verstellen für irgendwelche Menschen und ich bin immer ich selber. Ich mache zwar auch viele Fehler, aber die gehören halt eben zu mir dazu." Mit seinem Charme, der schon zu DSDS-Zeiten die Fans überzeugt hatte, begeistert er auch heute noch stolze 700.000 Instagram-Follower. Aber noch eine andere Sache spielte beim Aufstieg von Sarah Lombardis (25) Ex mit: "Ich hab vielleicht auch ein bisschen Glück gehabt", lachte er.

Glück hatte Pietro auf jeden Fall, denn kaum ein anderer der bisherigen DSDS-Erstplatzierten konnte so hohe Charterfolge feiern. Auf den großen Bühnen stehen neben Alessios (3) Papa heute eigentlich nur noch Alexander Klaws (34) als Musicaldarsteller und Beatrice Egli (30) als erfolgreicher Schlageract. Mark Medlock (40) feierte zwar auch mehrere Jahre gutplatzierte Alben, doch er zog sich vor einiger Zeit vollkommen aus der Öffentlichkeit zurück.

P.Hoffmann/WENN.com Pietro Lombardi, DSDS-Sieger 2011

Andreas Rentz/Getty Images Pietro Lombardi und Kay One bei "2017! Menschen, Bilder, Emotionen"

WENN Beatrice Egli, Sängerin

