Sie teilt ihr Liebesglück nicht mit der Öffentlichkeit – und das ganz bewusst. Seit mehreren Monaten ist Sophia Thomalla (28) mit dem Musiker Gavin Rossdale (52) liiert. Verschiedene Paparazzi-Aufnahmen zeigen das Paar entweder Händchen haltend oder knutschend in der Öffentlichkeit. Aber die hübsche Schauspielerin teilte bisher kein einziges Pärchenbild mit ihrem Freund. Im Promiflash-Interview bei der Michalsky StyleNite im Rahmen der Berlin Fashion Week verriet sie nun auch, warum: "Ich bin nicht der Typus dafür, der alles in die – ich meine, ich finde doch sowieso schon statt in jedem Blatt, jeden Tag, immer irgendwo. Dann muss ich das nicht noch füttern mit privaten Geschichten."

