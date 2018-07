Überraschungsantrag für Taylor Swift (28)! Liebe spielt in dem Leben der Sängerin eine große Rolle. Nicht nur ist ihr eigenes Gefühlsleben zuweilen sehr ereignisreich, auch für ihre Musik lässt sie sich immer wieder davon inspirieren. Ihre Fans lieben TayTay dafür, dass sie ihr Beziehungsleben in Songs verarbeitet und sie selbst zieht Kraft daraus. Ein junges Paar war der Blondine nun so dankbar für ihren Einfluss auf sein Leben, dass es seine Liebe direkt vor Taylors Augen besiegeln wollte.

Während eines Fantreffens beim Konzert der Künstlerin in Philadelphia traf sie auf das Pärchen und der junge Mann sank sofort vor seiner Freundin auf ein Knie. Taylor hielt den wunderbaren Moment auf ihrem Instagram-Kanal fest: "Sie kamen ins Meet & Greet und er sagte 'Wir haben uns vor fünf Jahren bei der Red Tour getroffen' und dann das #FünftesRadAmWagen." Offensichtlich sehr überrascht von dem Antrag, hielt sich TayTay dezent im Hintergrund.

Auf Twitter verriet der frisch Verlobte später, warum er seiner Herzdame die Frage aller Fragen unbedingt vor seinem Idol stellen wollte: "Unsere Liebesgeschichte begann bei der Red Tour in Philadelphia 2013. Taylor Swift ist ein riesiger Teil unserer Beziehung. Nichts würde diesen Antrag schöner machen, als sie dabei zu haben."

Instagram / taylorswift Fan-Verlobung bei Meet & Greet mit Taylor Swift

Press Line Photos / Splash News Taylor Swift bei einem Auftritt ihrer "Reputation"-Tour

Jen Lowery / Splash News Taylor Swift bei den Billboard Music Awards

