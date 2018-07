Für die Fans der englischen Nationalmannschaft bleibt Gareth Southgate (47) ein echter Held! Bei der diesjährigen WM waren zwischenzeitlich alle Augen auf das britische Team gerichtet: Im Halbfinale kämpften die Spieler um Kapitän Harry Kane gegen Kroatien – und gingen nach einem erbitterten Match als Verlierer vom Platz. Auch im Spiel um die Bronzemedaille mussten sie sich gegen die Belgier geschlagen geben. Trotz der herben Enttäuschung stehen die Anhänger hinter der Elf von Trainer Southgate – und fordern deswegen den Ritterschlag für den 47-Jährigen!

Wie The Sun nun berichtet, unterschrieben bereits Tausende Fans eine Petition, die den Titel für den Coach fordern. Mehr als 6.000 Namen stehen bereits auf der Liste – das Ziel ist es, 7.500 Stimmen zu erreichen. "Wir wurden zwar von Kroatien ausgeknockt, aber die Three Lions werden erhobenen Hauptes zurückkommen, nachdem sie zum ersten Mal seit 1990 das Halbfinale erreicht haben!", heißt es in der Begründung. Southgate verdiene den Ritterschlag nach allem, was er für die Mannschaft geleistet habe: "Er hat das sonst so enttäuschende Team zu einer Gruppe geformt, auf die man stolz sein kann!"

Die Briten vermuten zudem, dass Queen Elizabeth II. (92) neben dem Chef-Coach möglicherweise auch Spielführer Kane mit dem Ritterschlag adeln könnte: So laufen bereits Wetten bei den Buchmachern, der 24-Jährige werde noch vor 2020 den Sir vor seinem Namen stehen haben.

Paul Ellis / Getty Images Englischer Nationaltrainer Gareth Southgate und Kapitän Harry Kane

Shaun Botterill/Getty Images Gareth Southgate und Harry Kane nach dem WM-Halbfinale 2018

Clive Rose/Getty Images Harry Kane, englischer Fußballspieler

