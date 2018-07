An dieser Niederlage wird Harry Kane wohl noch eine Weile zu knabbern haben! Im Halbfinale der Fußballweltmeisterschaft 2018 unterlag die englische Nationalmannschaft in einem waschechten Krimi der Elf aus Kroatien. Beide Teams lieferten sich ein spannendes Kopf-an-Kopf-Rennen, sodass das Match sogar in die Verlängerung gehen musste. Dass der Traum vom WM-Titel für den Kicker nun doch zerplatzte, macht ihm gewaltig zu schaffen!

Kurz nach der bitteren Pleite im Halbfinale meldet sich Harry nun bei seinen Fans und gibt ganz offen zu, dass er am Boden zerstört ist: "Es tut wirklich sehr weh! Und es wird auch noch eine ganze Weile wehtun", zeigt er sich auf seinem Instagram-Kanal zutiefst enttäuscht. Doch auch nach dem WM-Aus lobt der englische Kapitän die Leistung seines Teams: "Wir können wirklich stolz auf uns sein. Und natürlich danken wir auch den Fans für ihre Unterstützung", zieht er sein positives Turnierfazit.

Auf den Support seiner Bewunderer kann Harry auch in Zukunft zählen. Vor allem seine Familie ist unglaublich stolz auf den Fußballer. Seine Frau Katie Goodland versuchte schon direkt nach der Niederlage, den 24-Jährigen wieder aufzubauen. "Ihr habt uns stolz gemacht, Jungs! Wir lieben euch", spendete sie in ihrer Instagram-Story Trost.

