Die WM 2018 in Russland neigt sich ihrem Höhepunkt zu! Nachdem Deutschland nicht einmal die K.o.-Runde erreichte, treten heute um 17 Uhr Favorit Frankreich und Überraschungs-Team Kroatien gegeneinander an. Die Wettbüros laufen heiß und auch die Promis sind in Tipplaune. Einer von ihnen ist Sänger Nevio Passaro (38). Der fußballverrückte Musiker ist sehr gespannt aufs Finale und hat einen klaren Sieger, den er Promiflash verriet.

"Ich tippe auf Frankreich", meinte Nevio im Promiflash-Interview. Vor allem die individuelle Klasse der französischen Stars sei der Grund für den Sieg. Obwohl der "Alles in allem"-Interpret es auch den Kroaten gönne, da die Balkan-Kicker bislang eine tolle WM spielten und verdient im Finale stehen. Einen vermeintlichen Endstand-Tipp gab er jedoch nicht ab. Das Fußballjahr 2018 war für den 38-Jährigen als Deutsch-Italiener gleich doppelt bitter: Deutschland flog früh aus dem Turnier und die Italiener waren erst gar nicht dabei.

Die nächste Generation der Fußball-Stars steht aber schon in den Startlöchern. 2017 kam Nevios ganzer Stolz, Töchterchen Luce (zu Deutsch: Licht), zur Welt. Laut dem Neupapa kickt seine Kleine schon richtig gut für ihr Alter. "Wenn es bei der WM nicht so gut geklappt hat mit Italien und Deutschland… da wachsen schon die neuen Talente heran", witzelte er.

