Große Neuigkeiten für die Fans der Kelly Family! Der Musik-Clan wird auch nach seinem Comeback im vergangenen Jahr die Bühnen der Nation rocken. Im Mai 2017 stand die Künstlerfamilie erstmals nach Jahren wieder zusammen auf der Bühne und performte bei einem restlos ausverkauften Konzert in Dortmund. Und auch ihr Reunion-Album "We Got Love" landete auf Platz eins der Offiziellen Deutschen Charts. Kein Wunder also, dass die Kelly Family nach so einem Megaerfolg auch weiterhin ihre Fans begeistern will – sofern weiterhin so viel positive Rückmeldung kommt.

Die Fortsetzung ihrer Bandgeschichte wünscht sich einer von ihnen ganz besonders: Joey Kelly (45) ist schon jetzt Feuer und Flamme bei dem Gedanken an weitere Alben und Tourneen. "Es wäre natürlich ein Traum, für mich persönlich. Natürlich müssen wir alle als Team entscheiden, ob wir weitermachen. Ich bin dabei und hoffe, dass meine Geschwister auch...", fing der Extremsportler im Interview mit der Veranstaltungsplattform Eventim einen Satz an, als seine Schwester Patricia (48) ihm direkt ins Wort fiel: "Ich bin auch dabei!"

Die Sterne stehen also gut für den Weiterbestand der musizierenden Truppe: Doch bei aller Vorfreude wollen die Kellys nichts überstürzen. "Aber erst diese Tour beenden und gucken, dass die Stimmung immer noch so bleibt wie momentan", sagte Joey im weiteren Verlauf der Unterhaltung.

Getty Images / Herbert Pfarhofer Joey Kelly im März 2018

Helen Sobiralski/Universal Music Group The Kelly Family 2017

Cinamon Red/WENN.com Die Kelly Family bei der Goldenen Henne 2017

