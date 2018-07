Man sagt, dass Kinder das Leben ihrer Eltern auf den Kopf stellen – das scheint selbst in Neu-Mama Kylie Jenners (20) Fall zuzutreffen. Im Februar wurde der Reality-Star Mutter seines ersten Kindes. Dieser neue Lebensabschnitt scheint sich auch am persönlichen Stil der Promi-Mami bemerkbar zu machen: Vor Kurzem ließ sich die Kosmetikunternehmerin ihre Lip Filler herausnehmen – angeblich alleine wegen ihrer Stormi!

Ein Insider ist sich da zumindest gegenüber People absolut sicher. "Kylie ist so viel entspannter und natürlicher, seit Stormi geboren ist. [...] Sie ist zwar genauso beschäftigt wie immer, aber ihre Priorität ist ihre Tochter", will der Berichterstatter wissen. Aus diesem Grund verzichte die junge Mami mittlerweile darauf, sich übermäßig zurechtzumachen – einfache T-Shirts und gemütliche Hosen seien heutzutage ihre liebsten Klamotten.

"Sie fühlt sich viel mehr wie sie selbst und es ist einfacher, es ist wie ihre Mama-Uniform", so die Quelle. Tatsächlich war Kylie in letzter Zeit immer häufiger in lockeren Outfits und erfrischend natürlichen Looks zu sehen. Wie lange die gemütliche Anti-Injektions-Phase wohl anhält?

Instagram / kyliejenner Anastasia Karanikolaou und Kylie Jenner

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner mit ihrer Tochter Stormi

Getty Images Kylie Jenner auf der Pariser Fashion Week

