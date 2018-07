Kylie Jenner (20) trennt sich tatsächlich von ihrem XL-Lippen-Look! Schon mit zarten 17 Jahren ließ sich das Reality-Girl den Mund pimpen – der Style wurde zu seinem Markenzeichen. Ist damit jetzt endgültig Schluss? Neue Instagram-Pics zeigen Kylie mit ihrer Freundin Anastasia Karanikolaou und lassen viele Fans rätseln, warum sie plötzlich an ihr altes Ich erinnert. Die Antwort der Kosmetikunternehmerin: "Ich bin alle meine Lip-Filler losgeworden!" Ihr neuer Style kommt bei den Fans bestens an, wie ein Blick in die Kommentare verrät. Statt sich neue Filler zu gönnen, scheint die Halbschwester von Kim Kardashian (37) nun darüber nachzudenken, wieder zur Blondine zu werden...

