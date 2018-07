Bald ist es soweit: Der Bauch von Elena Miras (26) scheint unaufhörlich zu wachsen. Schließlich befindet sich die Bald-Mama bereits in der 39. Schwangerschaftswoche – ihr Kind könnte von nun an also jederzeit auf die Welt kommen. Die letzten Tage mit Babybauch scheinen für Ex-Love Island-Kandidatin noch einmal besonders kräftezehrend zu sein. Erst kürzlich gab sie ihren Fans ein neues Update zu ihrer Schwangerschaft.

"Ich finde, jetzt gegen Ende wird es nochmal ein bisschen anstrengender", verriet die 26-Jährige in ihrer Instagram-Story. Schließlich spüre sie jetzt noch einmal das ganze Gewicht, das sie zugenommen hat. "Das macht müde, aber ich werde mich jetzt die Tage ausruhen, werde alles genießen und hoffe, dass sie bald kommt", fuhr die Mama in spe fort. Das Kinderzimmer inklusive Bettchen haben Freund Mike Heiter und sie immerhin bereits fertig. Bis es soweit ist, wird Elena sich allerdings noch mit den letzten Wehwehchen herumschlagen müssen.

Erst kürzlich klagte sie über die ständige Müdigkeit. Dies lag laut ihr jedoch nicht am Eisenmangel, mit dem Frauen wie sie sich während der Schwangerschaft öfter herumschlagen müssen, sondern an der Anstrengung. Zwar schone sich die 26-Jährige so gut es geht, trotzdem sei sie sehr häufig erschöpft.

Instagram / elena_miras Elena Miras mit Babybauch

Instagram / elena_miras Elena Miras in ihrer 36. Schwangerschaftswoche

Instagram / elena_miras Elena Miras mit Babybauch

