Haben Bibi Heinicke (25) und Julian Claßen (25) etwa längst gewusst, dass sie noch dieses Jahr heiraten werden? Das YouTube-Couple sorgte in den letzten Wochen für zwei Mega-Schlagzeilen: Erst gaben sie bekannt, schon bald Eltern zu werden, und dann verkündeten sie auch noch ihre Verlobung! Bibi und Julian wollen sich vor der Geburt in rund zwei Monaten zumindest schon standesamtlich das Jawort geben. In einem neuen Video verrieten die beiden nun: Vor einem halben Jahr wurde ihnen die Heirat bereits vorhergesagt!

Auf YouTube reagierte das frisch verlobte Paar jetzt auf alte Videos, die sich schon um das Thema Hochzeit gedreht hatten. Vor rund sechs Monaten hatten die beiden Turteltauben einen Kuss-Tester ausprobiert, der ihnen auf Fanfragen die Zukunft vorhersagen sollte. Damals die Frage: Werden sie dieses Jahr noch spontan heiraten? Das Kussorakel hatte eine klare Antwort parat: Ja! Für Bibi und Julian heute total überraschend, wie sie in ihrem aktuellen Reaktions-Video erklärten: "Wann haben wir das denn hochgeladen?", fragte sich Julian. Bibi konterte nur fassungslos: "Dieses Jahr!"

Dass die beiden aber wahrlich keine hellseherischen Fähigkeiten besitzen, zeigte schon der nächste Ausschnitt ihres Lippen-Orakels. Bei der Vorhersage eines möglichen Babygeschlechts lag das Paar im Januar noch komplett daneben. Sie sollten ein Mädchen bekommen.

YouTube / BibisBeautyPalace Julian Claßen und Bibi Heinicke in ihren vier Wänden

Instagram / bibisbeautypalace Julian Claßen und Bibi Heinicke

Patrick Hoffmann / WENN.com Julian Claßen und Bibi Heinicke in Berlin 2016

