Der Ex-Caught in the Act-Sänger Eloy de Jong (45) freut sich für seinen TV-Kollegen Jochen Schropp (39)! Der Grund? Der Moderator bekennt sich vor rund einem Monat zu seiner Homosexualität. Vor mittlerweile 19 Jahren outete sich auch der Bühnenstar und ist heute mit seinem Partner stolzer Vater einer Tochter. Im vergangenen Jahr lernt er Jochen bei Promi Big Brother kennen, der die Show moderiert. Im Promiflash-Interview findet er das Coming-out des Schauspielers großartig: "Ich bin froh, dass Jochen froh ist und er kann jetzt in Freiheit leben und so soll es sein!"

