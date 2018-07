Bahnt sich hier etwa ein neuer Hollywoodtrend an? Vor wenigen Tagen fiel aufmerksamen Fans auf, dass Kylie Jenner (20) natürlicher um ihre Mundpartie aussieht. Kurz darauf bestätigte die Jungunternehmerin selbst, dass sie sich ihre Lip Filler hat entfernen lassen. Nun zieht ein weiteres Reality-Sternchen nach: Farrah Abraham (27)! Der ehemalige Teen Mom-Star nahm seine Fans zum Beauty-Doc mit – Farrah verabschiedet sich jetzt auch von ihren aufgespritzten Lippen!

Auf ihrer Instagram-Seite teilte die 27-Jährige nun ein Video aus einer Arztpraxis mit ihren Fans. "Bekommt die Lip Filler auf die richtige Art und Weise wieder raus", betitelte das amerikanische TV-Gesicht seinen Kurzclip. In ihrer Aufnahme erklärte Farrah und ihre Ärztin den genauen Vorgang des Entfernens der Injektionen. So wurde eine bestimmte Flüssigkeit in den Mundrand der brünetten Beauty gespritzt, um die Hyaluronsäure in den Lippen abbauen zu können.

In den nächsten Tagen soll die neu injizierte Unterspritzung die Lip Filler abbauen und so wieder für ein natürliches Kusswerkzeug der Fernsehberühmtheit sorgen. Doch Farrahs Ärztin kündigte bereits an, dass die Amerikanerin bald neue Filler in ihre Lippen bekommen wird, die aber das natürliche Ergebnis beibehalten sollen.

WENN.com Kylie Jenner in Beverly Hills, Juni 2018

Instagram / farrah__abraham Farrah Abraham, amerikanischer TV-Star

Frazer Harrison/Getty Images Farrah Abraham bei den MTV Movie and TV Awards 2018

