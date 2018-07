Ohne ihre Fans wäre all das nicht möglich gewesen – das weiß auch Reality-Star und Business-Frau Kylie Jenner. Mit süßen 20 Jahren zählt die jüngste Schwester des Kardashian-Jenner-Klans nicht nur zu den einflussreichsten Persönlichkeiten in den sozialen Netzwerken, Kylie hat sich in den vergangenen Jahren auch finanziell zu einer echten Größe gemausert. Durch ihre Arbeit als Social-Media-Queen, Reality-Star und Unternehmerin hat sie es erst vor Kurzem auf das Cover des US-Wirtschaftsmagazins Forbes geschafft. Das Blatt prophezeit bereits jetzt, dass Kylie schon bald die jüngste Selfmade-Milliardärin der USA ist. Auf Facebook hat sich Kylie für diesen Erfolg jetzt bei ihren Fans bedankt: "Danke an euch alle für die durchgängige Unterstützung. Das war die surrealste Woche überhaupt."

