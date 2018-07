Wie steht es um das Liebesleben von Paris Jackson (20)? Die Tochter von Michael Jackson (✝50) und Supermodel Cara Delevingne (25) sollen seit ein paar Monaten getrennte Wege gehen. Doch beide haben weder dieses Gerücht noch die romantische Beziehung selbst jemals bestätigt. In der Vergangenheit wurde die Blondine bisher nur an der Seite von Männern gesichtet. Jetzt sprach Paris endlich Klartext: Ist sie hetero-, homo- oder bisexuell? Weder noch!

Via Instagram-Live-Story forderte Paris ihre Fans dazu auf, ihr persönliche Fragen zu stellen. Einer nutzte die Gelegenheit und wollte wissen: "Bist du bi?" Die Antwort der Influencerin: "So nennt man mich wohl, könnte also sein, aber wer braucht schon eine Kennzeichnung?" Am ehesten scheint sie sich aber als pansexuell zu identifizieren. Später schrieb Paris nämlich in ihrer Story: "Ich bin nicht 'bisexuell', ich liebe Menschen einfach, wie sie sind. Ich drücke mir keinen Stempel auf, also tut das bitte auch nicht."

Paris zeigte sich erstaunt über die Fragen nach ihrer Sexualität und schrieb erklärend: "Ich hab mich mit 14 Jahren geoutet. Ich nannte die Gemeinschaft 'meine LGBTQ+-Gemeinde' auf der Bühne. In einem Artikel von Rolling Stone habe ich darüber geredet, dass ich Mädchen schon mit acht Jahren gut fand." Außerdem zirkulieren Bilder im Internet, auf denen sie Frauen küsse – warum also werde sie noch immer danach gefragt, als handele es sich um Neuigkeiten? Auf die Frage nach der Trennung von Cara wollte sie allerdings nicht antworten: "Das geht dich nichts an."

Gareth Cattermole/Getty Images Paris Jackson und Cara Delevingne

Splash News Paris Jackson und Tyler Green beim Melbourne Cup

Frederick M. Brown/Getty Images Paris Jackson bei der Premiere von "Gringo"

