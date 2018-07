An Geld dürfte es bei allen Mitgliedern der Kardashian-Jenner-Familie wohl nicht mehr mangeln. Die eindeutige Topverdienerin unter den Realitystars ist aber ganz klar Kylie (20). Das Familienküken macht ihr Vermögen vor allem durch ihre Kosmetiklinien. Laut dem Forbes-Magazin könnte sie in diesem Jahr sogar noch Milliardärin werden. Aber wie sieht es mit dem Rest ihrer berühmten Familie aus? Welche ihrer Schwestern verdient eigentlich am wenigsten Geld?

