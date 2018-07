Kourtney oder Karriere? Die älteste Kardashian-Schwester ist seit über einem Jahr glücklich mit ihrem wesentlich jüngeren Freund Younes Bendjima (25). Nach ihrer gescheiterten Beziehung mit Scott Disick (35) fand sie in dem Mittzwanziger ihr neues Glück. Gerade erst turtelten die zwei sich bei einem romantischen Trip noch durch Italien. Doch nun scheinen dunkle Wolken am Liebeshimmel aufzuziehen. Dem Männermodel soll seine Karriere nämlich wichtiger sein als seine Kourtney (39).

"Younes hat schon gemodelt, bevor er Kourtney getroffen hat und als ihr Freund hat er definitiv einen höheren Status erlangt. Er hat deshalb jede Menge Angebote bekommen und will die Gelegenheit nutzen, seinen Traum, ein männliches Supermodel zu werden, in die Tat umsetzen", erklärte kürzlich ein Insider dem Magazin Radar Online. Tatsächlich wolle er seine Karriere so schnell wie möglich vorantreiben – ob Kourtney das gut findet oder nicht.

Die 39-Jährige soll von den Plänen alles andere als begeistert sein: "Kourtney hätte es lieber, dass er sich auf sie konzentriert. Sie findet, er sollte ihr dankbar sein für all die Aufmerksamkeit und Instagram-Follower, die er bekommt." Doch das soll Younes etwas anders sehen – er glaube sogar, dass er auch ohne seine berühmte Freundin Erfolg gehabt hätte.

Instagram / kourtneykardash Us-Stars Kourtney Kardashian und Younes Bendjima

Splash News Younes Bendjima und Kourtney Kardashian in Disneyland Paris

Instagram / younesbendjima Kourtney Kardashians Freund Younes Bendjima

