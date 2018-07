Die zwei können nicht die Finger voneinander lassen! Kourtney Kardashian (39) und das Männermodel Younes Bendjima hatten vor Kurzem ein ganz besonderes Jubiläum: Sie sind bereits seit über einem Jahr zusammen – diesen Ehrentag feierte die älteste Kardashian-Schwester mit einem romantischen Social-Media-Beitrag. Auch nach bereits über 365 Tagen Beziehung ist die Liebe der beiden noch nicht am Abflauen. Bester Beweis: Die 39-Jährige und ihr Toyboy turteln momentan verliebt durch Italien!

Laut Just Jared befanden sich die Dreifach-Mami und ihr Schatz am vergangenen Wochenende in Portofino. In dem italienischen Fischerdorf stählten die Turteltauben nicht nur ihre heißen Bodys, sondern tauschten auch Zärtlichkeiten aus: Fotografen lichteten Younes dabei ab, wie er seine Freundin liebevoll von hinten umarmte und sie anscheinend zum Lachen brachte. Natürlich durften bei dem Liebes-Trip auch heiße Küsse zwischen Kourtney und ihrem Schatz nicht fehlen.

Während sich Kourt mit ihrem Younes vergnügt, hat auch der Vater ihrer Kinder, Scott Disick (35), eine neue Liebe gefunden: Der Unternehmer ist seit Mitte 2017 mit Lionel Richies (69) Tochter Sofia (19) zusammen. Auch wenn es in letzter Zeit immer mal wieder Trennungsgerüchte gab – Scott und Sofia machen im Netz deutlich, dass sie nach wie vor ineinander verschossen sind.

Splash News Younes Bendjima und Kortney Kardashian auf einer Yacht

Splash News Kourtney Kardashian und Younes Bendjima in Italien

Andrew Toth/ Getty Images Scott Disick und Sofia Richie

