Eine Schwangerschaft verändert nicht nur das Leben, sondern auch den Körper einer Frau – das könnte Paola Maria (24) wohl sofort unterschreiben. Vor Kurzem gab die YouTuberin bekannt, dass sie und ihr Ehemann Sascha Koslowski ihr erstes gemeinsames Kind erwarten. Bisher sieht man der werdenden Mutter so gut wie nichts an – die Beauty-Expertin trägt lediglich einen kleinen Babybauch spazieren und das ist ihr offenbar nicht genug!

In ihrer Instagram-Story hat Paola NICHT die Qual der Kleider-Wahl – ihr Klamotten wollen mittlerweile einfach nicht mehr sitzen. "Ich habe gerade ein bisschen Klamottenfrust. Ich habe nirgendwo zugenommen, halt nur am Bauch und ich passe theoretisch noch in meine Kleider herein, nur am Bauch ist es zu eng und ich kriege sie an der Seite nicht zu", bedauert der Web-Star. Genau aus diesem Grund würden Paola weitere, gut verteilte Kilos an ihrem Körper zusagen.

"Mir hat gerade jemand geschrieben, dass man während der Schwangerschaft überall zunimmt: Am Gesicht, an den Beinen, an der Taille, aber bis jetzt ist es bei mir halt gar nicht so. [...] Vielleicht wird das ja noch, hoffentlich bald", strahlt die Fast-Mutti dann plötzlich vor sich hin. Ein paar Schwangerschaftsmonate stehen Paola ja noch bevor!

Instagram / paola Paola Maria, YouTuberin

P.Hoffmann/WENN.com YouTube-Star Paola Maria

Instagram / paola Paola Maria, Bloggerin

