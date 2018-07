Für gewöhnlich ist Paola Maria (24) rank und schlank: Mittlerweile wächst bei der YouTuberin und Bald-Mama jedoch mit jedem Tag ein runder Baby-Bump. Für die Beauty-Königin ist der wachsende Bauch doch sicher ein sehr ungewohnter Anblick – wo sie doch sonst kein Gramm zu viel an ihrem zierlichen Wow-Body hat! "Klar ist es komisch, sich so zu sehen. Aber man weiß halt auch, dass wenn der Bauch wächst, da drin gerade auch etwas am wachsen ist", erklärte die 24-Jährige im Promiflash-Interview bei der Riani Fashion Show in Berlin.

