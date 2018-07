Liebe Influencer, nehmt euch in acht! Giovanni Zarrella (40) nahm die Stars der Social-Media-Branche auf seinem Instagram-Account in den vergangenen Wochen gehörig auf die Schippe. Ob Produktempfehlungen, Reisen, Partys oder die typischen Outfit-Posts – der Sänger macht es genau wie die echten Blogger, nur eben mit einem riesigen Augenzwinkern. Mittlerweile sind seine Parodien schon so beliebt, dass sie dem ehemaligen Bro'Sis-Mitglied Hunderte neue Follower eingebracht haben.

