Giovanni Zarrella (40) veralbert die Netz-Stars – und stellt kurzerhand ein Kuschelbild nach! Der Musiker versucht sich derzeit auf Social Media als entertainender Blogger-Guru: Mit lustigen Clips und Inszenierungen ahmt der TV-Star in die Kamera redende Influencer nach. Seine aktuellen "Opfer": Ann-Kathrin Brömmel (28) und Mario Götze (26). Mit einem ulkigen Video und einigen Fotos veralbert er das Model und den Nationalspieler total!

In seiner Instagram-Story präsentiert der einstiege Bro'Sis-Star seinen Followern ein niedliches Pärchenbild der Turteltauben. Darauf sitzt die Blondine auf dem Schoss des Kickers und schaut ihm glücklich in die Augen. Doch was Ann-Kathrin und Mario können, können die Zarrellas schon lange – und so folgt im nächsten Beitrag ein Foto von Gio mit seiner Ehefrau Jana Ina (41). Doch dabei thront der 40-Jährige auf dem Schoss seiner brasilianischen Angebeteten und grinst über beide Ohren. Im Gegenteil zu Jana Ina, die eindeutig gequält schaut.

Für seine witzigen Aktionen wird der gebürtige Italiener von seinen Fans gefeiert. Seine Unterhalter-Intention ist dabei ganz einfach: "Das ist eine Idee, die ist aus dem Nichts entstanden. Ich finde Blogger und Influencer so unterhaltsam und auch ihre eigene Wahrnehmung!", erklärt Gio im Promiflash-Interview bei der Riani Fashion Show in Berlin.

Instagram / giovannizarrella Mario Götze und Ann-Kathrin Brömmel

Anzeige

Instagram / giovannizarrella Jana Ina und Giovanni Zarrella

Anzeige

Matthias Nareyek/ Getty Images Giovanni und Jana Ina Zarrella bei der Riani Show in Berlin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de