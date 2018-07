Hat das Schicksal die beiden etwa zusammengeführt? Nach ihrer gescheiterten Ehe mit Kevin Federline (40) und weiteren zerbrochenen Beziehungen ist Sängerin Britney Spears (36) seit 2016 glücklich mit ihrem Personal Trainer Sam Asghari liiert. Um ihr Liebesglück in vollen Zügen genießen zu können, haben beide ihre Beziehung vor allem in den ersten Monaten stark geschützt und auch bis heute wenig intime Details preisgegeben. Zur Freude der Fans verriet Sam jetzt aber endlich: So hat es vor zwei Jahren zwischen den Turteltauben gefunkt!

In einem Interview mit der Zeitschrift Men's Health ließ er die Leser jetzt an der Liebesgeschichte des Paares teilhaben und betonte: Dass sich zwischen ihm und Britney etwas entwickelt hat, sei Schicksal gewesen. Sam wurde damals nämlich als Tänzer für Britneys Musikvideo zur Single "Slumbers Party" ausgewählt – jedoch nur wenige Stunden vor dem eigentlichen Dreh. Eigentlich fallen solche Entscheidungen aber schon Wochen, bevor es an die Produktion geht. Beim ersten Aufeinandertreffen am Set sei es dann um ihn geschehen: "Sie sagte: 'Hi, ich bin Britney.' Und ich sagte: 'Entschuldige, wie war dein Name?' Ich wollte lustig sein. Ich glaube nicht, dass es irgendjemand verstanden hat." Trotzdem hatte Sam mit seiner Art Erfolg – er konnte das Herz der Star-Dame erobern.

Die Öffentlichkeit wollten sie zu diesem Zeitpunkt aber nicht involvieren, wie Sam weiter offenbarte: "Nachdem das Video rausgekommen ist, wusste keiner, dass wir daten. Ich glaube, wir hatten nie die Intention nur Freunde zu sein." Gemeinsame Videos verbinden die beiden übrigens auch heute noch. Immer wieder zeigen sich Sam und Britney gemeinsam im Netz in diversen sportlichen oder tänzerischen Clips.

Instagram / britneyspears Sam Asghari und Britney Spears

Instagram / britneyspears Britney Spears und Sam Asghari zusammen am Neujahrstag

Instagram/britneyspears Britney Spears und Sam Asghari

