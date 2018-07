Selbst ein wahrer Superstar wie Bill Kaulitz (28) tut sich schwer damit, einen Partner fürs Leben zu finden! Durch ihre Debüt-Single "Durch den Monsun" wurde die damalige Teenie-Band Tokio Hotel im Sommer 2005 quasi über Nacht berühmt. Fortan konnten Sänger Bill, sein Zwillingsbruder und Gitarrist Tom (28), Bassist Georg (31) und Schlagzeuger Gustav (29) sich vor Liebesangeboten kaum retten. Bill ist dennoch schon seit einer Weile ziemlich einsam – und verrät jetzt den Grund!

"Ich bin total schüchtern, würde man nicht denken. Ich gehe auch nie auf Leute zu. Also wenn jemand nicht auf mich zukommt, war's das sowieso", gibt der Magdeburger in der Vorschau zur Doku "Hinter die Welt – Tokio Hotel" (Sonntag, 23:10 Uhr, Arte) preis. Im Januar 2017 gestand Bill in einem Interview im Rahmen des Films, bereits seit zwei Jahren single zu sein. Seither scheint sich in der Liebe auch nicht mehr viel getan zu haben: "Bei mir ist es immer so, zum Ende des Jahres denke ich immer, 'krass, schau mal, jetzt ist schon wieder ein Jahr rum und ich war wieder in keiner festen Beziehung oder habe jemanden kennengelernt.'"

Ein kleiner Trost für Bill: Das Jahr 2018 hat immerhin noch fünf volle Monate, in denen sich so einiges tun kann. Dass man sich auch ganz schnell und ziemlich unverhofft verlieben kann, bewies zuletzt sein Bruder Tom. Der turtelt schon seit einigen Monaten mit Model-Mama Heidi Klum (45) – und das, obwohl er eigentlich so gar nicht auf eine feste Bindung aus gewesen sein soll.

WENN Tokio Hotel 2014

Instagram / billkaulitz Bill Kaulitz in Los Angeles

Felipe Ramales / SplashNews.com Heidi Klum und Tom Kaulitz in einem Eisladen in New York

