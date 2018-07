Für Nadine Klein beginnt die wohl spannendste Zeit ihres Lebens: Als neue Bachelorette hat die Wahlberlinerin 20 Männer vor sich, unter denen sich hoffentlich ihr Traummann verbirgt. Einer, der jedenfalls bei den Fans der Kuppelshow als absoluter Favorit gesehen wird, ist Stefan Gritzka. Bei ihm ist die Netzgemeinde ganz aus dem Häuschen und die User gönnen ihm Nadines Herz. Doch welcher der Kandidaten könnte die hübsche Single-Lady ebenfalls im Sturm erobern?

Die allererste Rose des Abends ging jedenfalls an Jorgo Alatsas. Der gebürtige Grieche konnte mit einem Präsent, einer spontanen Gesangseinlage, und seinem souveränen Auftreten bei der Rosenlady punkten. Die zweite Schnittblume ergatterte Brian Dwyer. Der Münchner war mit Nadine sofort auf einer Wellenlänge und überzeugte sie nicht nur mit seiner direkten und offenen Art: "Groß, dunkelhaarig, Lederjacke, das ist schon genau mein Typ", gab die 32-Jährige zu.

Für drei Herren platzte der Traum vom großen Glück bereits in der ersten Folge: Kai Schrader, Sascha Schmitz und Vadim Vyskubov schossen sich ins Aus und müssen den verbliebenen 17 Kämpfern im Auftrag der Liebe das romantische Feld überlassen. Was meint ihr? Wer macht in euren Augen das Rennen? Stimmt ab!

