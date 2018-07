Seit einigen Monaten häufen sich die Vermutungen, dass Angelina Heger (26) und Adam Szalai (30) ein Paar sein könnten. Bisher dementierte die süße Blondine solche Aussagen immer wieder und beharrte darauf, ein zufriedener Single zu sein. Trotzdem tauchen immer wieder Indizien dafür auf, dass die beiden sich doch näherstehen könnten, als Angelina behauptet. Im Netz feuerte die Ex-Der Bachelor-Kandidatin diese Gerüchte nun selbst weiter an.

Vor einigen Tagen tauchte der Hoffenheim-Stürmer zum ersten Mal in der Instagram-Story der Berlinerin auf und wurde von ihr markiert. In einem Video sah man sie gemeinsam mit Adam in einem Cabrio durch Budapest fahren. Der Hashtag #HolidayLastWeek verriet ihren Abonnenten, dass sie den 30-Jährigen in ihrem Auslandsurlaub besucht hat. Bereits da waren viele Fans verwundert, dass Angelina immer häufiger im Heimatland des Fußballers unterwegs sei.

Erst kürzlich stand die Ex von Leonard Freier (33) zudem vor der Frage, ob sie denn in der nächsten Staffel Bachelor in Paradise zu sehen sei. Ihre Antwort ließ einige Fans ziemlich verwirrt zurück: "Nein. Nichts gegen das Format, aber dafür muss man bestimmte Voraussetzungen mitbringen." Möglicherweise ist Angelina nicht für die Sendung geeignet, da sie die wichtigste Bedingung nicht erfüllt: das Singlesein! Auf eine sichere Bestätigung werden die Follower der ehemaligen Das Sommerhaus der Stars-Teilnehmerin wohl oder übel noch etwas warten müssen.

Instagram / angelinahegerofficial Adam Szalai und Angelina Heger im Cabrio in Ráckeve 2018

Instagram / angelinahegerofficial Angelina Heger, ehemalige "Der Bachelor"-Finalistin

Instagram / angelinahegerofficial Screenshot aus Angelinas Instagram-Story

