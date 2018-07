Wie sehr schmerzen Denise Kappès (28) diese Gerüchte? Gemeinsam mit dem einstigen Berlin - Tag & Nacht-Darsteller Pascal erwartet die ehemalige Bachelor-Kandidatin ein Kind. Trotz des Babyglücks ist die Beziehung der werdenden Eltern seit Mitte Mai gescheitert. Obwohl das Ex-Paar nach wie vor verheiratet ist, wird dem Male-Model aktuell eine neue Liaison nachgesagt. Im Netz äußert sich seine Noch-Ehefrau nun erstmals zu diesen Spekulationen!

Auf ihrem Social-Media-Kanal stellt sich Denise in einer Fragerunde der Neugierde ihrer Follower. Ihre Fans machen sich angesichts der aktuellen Schlagzeilen sorgen um die 28-Jährige. Doch dazu besteht offenbar überhaupt kein Grund. Die Schwangere gibt nicht nur an, dass es sie zu "0,00000000 Prozent" mitnimmt, dass Pascal eine neue Freundin haben soll. Ganz im Gegenteil: Sie würde sich sogar für ihn freuen! "Niedlich, ist doch schön, wenn er wieder glücklich ist", gibt sie ihrer Community in ihrer Instagram-Story ein Gefühlsupdate.

Seit einigen Tagen taucht auf Pascals Bildern immer wieder eine tätowierte Brünette auf. Bisher hat sich der 28-Jährige noch nicht dazu geäußert, ob es sich bei der hübschen Lady um seine neue Flamme handelt. Auf dem Instagram-Profil seiner Begleiterin ist jedoch zu erkennen, dass er das aktuelle Foto der Beauty mit zwei Herzchenaugen-Emojis kommentiert hat.

Instagram / denise_temlitz_official Denise Kappès, bekannt aus "Der Bachelor"

pascal.kappes / Instagram Pascal Kappés in weiblicher Begleitung

Instagram / denise_temlitz_official Denise Kappès, Reality-Star

