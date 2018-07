Grund zur Freude im Hause Sahin-Radlinger! Bereits während der Schwangerschaft hat der Sohn von Sila Sahin (32) und Samuel Radlinger (25) seine Eltern ordentlich auf Trab gehalten. Nicht nur, dass Mama Sila mit diversen Schwangerschaftsgelüsten- und wehwehchen zu kämpfen hatte, vor wenigen Wochen kündigten sich während eines Fluges auch noch vorzeitige Wehen an. Am Ende ist aber alles gut gegangen und die beiden konnten ihren Jungen kürzlich in ihrer Familie begrüßen. Zu diesem freudigen Anlass bekommen sie von den Stars und Sternchen jede Menge Glückwünsche!

Auf Instagram teilte die frischgebackene Mama die frohe Botschaft am Donnerstag mit ihren Followern. Mehr als die niedlichen Füßchen des Rackers bekam die Öffentlichkeit zwar bisher nicht zu sehen, der Begeisterung für den kleinen Spatz tut das aber keinen Abbruch. Unter dem putzigen Bild kommentieren Promi-Kolleginnen wie Rebecca Mir (26) oder Motsi Mabuse (37) ihre besten Wünsche und freuen sich über Silas Babyglück.

Besonders der schwangeren Motsi geht die Geburt ziemlich nahe, wie ihr Beitrag zeigt: "Yeah, dicken Kuss und nur das Beste meine Süße. Muss schon wieder heulen." Während Sila nun erst mal ganz privat ihr neu gewonnenes Mutterglück genießt, heißt es für die Let's Dance-Jurorin noch ein bisschen Warten, bis ihr süßer Schatz das Licht der Welt erblickt.

Instagram/diesilasahin Die Füße von Sila Sahins Baby

Instagram / diesilasahin Sila Shahin und Samuel Radlinger mit einem Eis

Instagram / motsimabuse Motsi Mabuse in Kapstadt

