Das wird ein spannendes Abenteuer! Vor mehr als 21 Jahren wurde Notorious B.I.G. (✝24) nach einer Preisverleihung erschossen. Bis heute ist der Mord an dem Rapper nicht aufgeklärt. Doch zumindest im neuen Blockbuster "City of Lies" gehen Johnny Depp (55) und Forest Whitaker (57) auf Spurensuche. Als engagiertes Duo aus einem Kommissar und einem Journalisten versuchen sie alles, um den Fall zu lösen. Der Trailer des Streifens verspricht jedenfalls eine Menge Spannung und Action. In den deutschen Kinos erscheint der Film dann am 25. Oktober 2018.

UPPA/face to face Dein Browser scheint schon ein paar Jahre älter zu sein. Du solltest erwägen ihn zu aktuallisieren um alle Features nutzen zu können.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de