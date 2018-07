Einmal mit Chris Brown (29) auf der Bühne zu stehen und von ihm dann auch noch in den Arm genommen zu werden, ist vermutlich der Traum vieler Fans. Ein Junge hatte nun das Glück, genau das erleben zu dürfen. Die einmalige Situation schien ihm allerdings ein wenig zu viel zu sein. Nach einer Umarmung seines Idols sackte das Kind ganz plötzlich zur Seite. Der "Questions"-Interpret blieb dabei ganz cool und kümmerte sich sofort um den Jungen.

Auf Instagram teilte der Sänger ein Video des Vorfalls von Mittwochabend, als er im BB&T Pavillion in Camden, New Jersey, auftrat und den kleinen Jungen während seiner Show auf die Bühne holte. Während Chris' Performance zu "Loyal" kippte dieser dann ganz plötzlich wie ein Mehlsack um. Ohne zu zögern hob der muskulöse, 1,85 Meter große Chris den Fan in seine Arme und reichte ihn zurück ins Publikum. "Ich hatte für eine Sekunde wirklich Angst", kommentierte der 29-Jährige die Aufnahme.

In den Kommentaren behauptet eine Abonnentin des Musikers sogar, den Jungen danach an seinem Platz getroffen zu haben. Laut ihrer Aussage soll er nach seiner Ohnmacht überfordert auf dem Sitz gesessen und "Er hat mich angefasst" gemurmelt haben. "Seine Mama hat mich die ganze Zeit gefragt, was denn überhaupt passiert sei", berichtete sie in den Kommentaren und fügte belustigt hinzu: "Wir haben dann versucht, ihr zu erklären, dass ihr Sohn mit Chris auf der Bühne war!"

Earl Gibson III/Getty Images for BET Rapper Chris Brown bei einem Konzert, Juni 2018

WENN.com Chris Brown beim Hot 97's Summerjam 2017

Ser Baffo/Getty Images for BET Chris Brown bei einem Konzert in Los Angeles, Juni 2018

