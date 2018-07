Auf seine Familie kann sich Jimi Blue Ochsenknecht verlassen! Der Schauspieler gibt diese Woche sein Theater-Debüt: Bei den Nibelungenfestspielen in Worms wird der Ex-Let's Dance-Kandidat Prinz Gunther, den Sohn des legendären Siegfrieds in dem Stück "Siegfrieds Erben" spielen. Die Premiere findet diesen Freitag statt – und der 26-Jährige kann auf ordentlich Unterstützung zählen, wenn er das erste Mal auf der Bühne steht: Fast der gesamte Ochsenknecht-Clan ist in die rheinland-pfälzische Stadt angereist, um Jimi zu supporten!

Natascha Ochsenknecht (53), ihre Kinder Cheyenne (18) und Wilson Gonzalez (28), sowie Wilsons Freundin Lorraine Bedros machten sich auf den Weg nach Worms. Oberhaupt Natascha hielt den Moment mit einem Selfie fest und veröffentlichte das Pic auf ihrem Instagram-Account. "Reisegruppe 'Prinz Gunther'", schrieb die Blondine dazu. Der Mann der Stunde, Jimi, ließ mit einer Reaktion nicht lange auf sich warten und kommentierte das Foto prompt mit einem freudigen "Jaaaaa".

Bereits früher im Jahr konnte Jimi auf seine Family zählen. Während er an der RTL-Show "Let's Dance" teilnahm, saßen seine Verwandten regelmäßig im Publikum um ihn anzufeuern, besuchten ihn sogar bei den Proben. Der Hobby-Koch galt in der letzten Staffel der Tanzsendung lange als Favorit, bis er seine Teilnahme wegen einer Verletzung vorzeitig beenden musste.

Instagram / jimbonader Schauspieler Jimi Blue Ochsenknecht

Instagram / cheyennesavannah Cheyenne und Jimi Blue Ochsenknecht

Florian Ebener/Getty Images Natascha, Jimi Blue und Cheyenne Ochsenknecht (v.l.) bei "Let's Dance" in Köln

