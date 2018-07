Es kommt einem fast so vor, als wäre es gestern gewesen. Als Captain Danny Walker in "Pearl Harbour" hatte Josh Hartnett (40) an der Seite von Ben Affleck (45) 2001 seinen großen Durchbruch. Anschließend folgten Kultfilme wie "40 Tage und 40 Nächte" oder "Lucky Number Slevin". Heute feiert der Schauspieler seinen 40. Geburtstag. Aber was macht der einstige Hollywood-Hottie eigentlich gerade so?

Wenn er nicht gerade modelt, stellt er sein Können in Independent-Filmen aller Art unter Beweis – von japanischen Dramedys bis zu Low-Budget-Thrillern ist fast alles dabei. Den Mainstream-Filmen scheint der Beau aber auch nicht dauerhaft den Rücken kehren zu können: Zuletzt war er in der populären Netflix-Serie "Penny Dreadful" als Hauptdarsteller zu sehen. Ende des Jahres soll Josh außerdem auch in einer Produktion von "Spiderman"-Star James Franco (40) zu bewundern sein.

In Sachen Liebe hat sich ebenfalls einiges getan bei dem "Black Hawk Down"-Darsteller. Nach seinen Beziehungen mit Scarlett Johansson (33), Kirsten Dunst (36) und Amanda Seyfried (32) ist er seit 2012 in festen Händen: Mit der britischen Schauspielerin Tamsin Egerton (29) lebt Josh im Norden Londons. Die beiden haben zwei gemeinsame Kinder.

Mark Mainz/Staff Josh Harnett bei der Premiere von "Wicker Park" 2004 in Los Angeles

Pascal Le Segretain/Getty Images Josh Hartnett bei der Fashion Week in Paris 2018

Jeff Spicer/Getty Images for Stella Artois Tamsin Egerton and Josh Hartnett

